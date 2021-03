Espanha não reconhece o rival e a RTVE fala em equipa da federação do Kosovo

País não é reconhecido pelo governo espanhol, e a televisão estatal tem de seguir a sua linha política, falando em Federação de Futebol do Kosovo, ou equipa do território do Kosovo. Na Catalunha em particular chovem críticas... O hino, afinal, foi transmitido

Por imposição do governo espanhol, por questões políticas, o canal de televisão estatal do país vizinho, a RTVE, não vai dizer o nome do país rival da Espanha na partida desta noite da fase de qualificação para o Mundial do Catar'2022, o Kosovo, contornando o impedimento a falar em Federação de Futebol do Kosovo. A Espanha não reconhece o Kosovo como país e o canal de televisão público, que transmite a partida, tem de seguir as instruções superiores...

A federação espanhola, contudo, nunca se coibiu de anunciar o jogo como Espanha - Kosovo.

A situação, considerada discriminatória nas redes sociais, já está a levantar ondas na Catalunha, que pugna pela sua independência de Espanha.

As siglas do Kosovo, no resultado, também surgem em minúsculas. Outra referência já utilizada nestes primeiros minutos de jogo foi "equipa do território do Kosovo".

O hino, ao contrário do que circulava, foi transmitido sem cortes, mas sem letra.

Refira-se que o sportinguista Pedro Porro começa a partida no banco de suplentes.

A Espanha é um dos poucos países da UE que não reconhece o Kosovo.