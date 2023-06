Espanha: Levante qualifica-se para final do play-off de promoção

Levante mais perto do principal campeonato espanhol

Redação com Lusa

O Levante qualificou-se para a final do play-off de promoção à Liga espanhola de futebol, ao vencer o Albacete, por 3-0, na segunda mão das meias-finais.

De resto, a equipa de Valência já tinha vencido na primeira mão, por 3-1, em Albacete, pelo que partia para esta segunda mão com grande favoritismo, que acabou por confirmar com nova vitória clara.

Os golos que colocaram o Levante na final do play-off do segundo escalão foram marcados pelo avançado Roger Brugue, que bisou aos 20 e 40 minutos, e pelo veterano Roberto Soldado, que saltou do "banco" aos 78 a render Jorge de Frutos, e marcou cinco minutos volvidos, aos 83.

O Levante fica agora à espera do desfecho da segunda mão da outra meia-final, entre o Alavés e o Eibar, marcado para quinta-feira, sendo que na primeira mão, no País Basco, se registou um empate a um golo.

As quatro equipas que disputam este play-off de apuramento - Levante, Alavés, Eibar e Albacete - classificaram-se entre o terceiro e o sexto lugares da II Liga espanhola, por esta ordem, enquanto os dois primeiros, Granada e Las Palmas, garantiram o apuramento direto para a Liga espanhola da próxima época.