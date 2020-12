Espanha, Grécia e Geórgia no grupo do Kosovo, um país que não reconhecem

O sorteio da qualificação para o Mundial'2022 ditou que o Kosovo vai defrontar três seleções de países que não reconhecem a independência deste país que se tornou independente da Sérvia, em 2008.

O sorteio da fase de qualificação para o Mundial'2022 foi realizado na tarde desta segunda-feira e há um grupo que dá que falar por questões extra-futebol. É verdade, o Grupo B juntou Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo e destas cinco equipas, apenas uma reconhece o Kosovo como país.

Em fevereiro de 2008, o Kosovo tornou-se independente da Sérvia, mas nem todos os países reconheceram essa independência. A Espanha, devido à situação semelhante à da Catalunha, foi um deles, bem como a Grécia e a Geórgia. Assim sendo, apenas a Suécia reconhece o Kosovo.

No entanto, estas três seleções seguem as regras da FIFA e, por isso, não há qualquer problema com o emparelhamento do grupo. No caso da Sérvia, da Rússia e da Bósnia, por exemplo, a situação é outra. Tanto que o Kosovo foi parar ao Grupo B, porque no Grupo A, onde foi inicialmente sorteado, já estava... a Sérvia.

Devido a este conflito, o Kosovo passou para o Grupo B e o Azerbaijão foi parar à série de Portugal.