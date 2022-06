Espanha: Girona vence Eibar e vai disputar promoção com Tenerife

A festa dos jogadores do Girona

Redação com Lusa

Play-off de subida ao principal escalão espanhol.

O Girona ganhou fora ao Eibar por 2-0, na segunda mão das meias-finais do play-off de subida à Liga espanhola de futebol, e garantiu um lugar no jogo decisivo, onde vai defrontar o Tenerife.

Borja García adiantou o Girona logo no primeiro minuto do encontro, com um grande golo, anulando a desvantagem que trazia da primeira mão, e, como não houve mais golos durante o tempo regulamentar, o encontro foi para o prolongamento.

E foi também logo no primeiro minuto do prolongamento (91) que o uruguaio Christian Stuani fez o 2-0 e ofereceu o bilhete para a final ao Girona, que vai encarar o Tenerife, que no sábado deixou o Las Palmas fora da discussão pela vaga para a La Liga.

O defesa Frederico Venâncio foi titular no lado dos bascos, que vão disputar a segunda divisão espanhola na próxima época.