Espanha cai em casa frente à Suíça e fica obrigada a ganhar em Braga

Desaire por 1-2 diante da Suíça significa perda de liderança do grupo da Liga das Nações e uma maior dose de pressão para o encontro decisivo em solo português

Partiu para o encontro líder do grupo, mas saiu pressionada para o duelo decisivo. A Espanha perdeu, em casa, diante da Suíça, por 1-2, e caiu para o segundo posto do grupo da Liga das Nações.

Akanji abriu o marcador na primeira parte para os suíços, que viram a seleção da casa empatar no início da segunda parte, por Alba. Pouco depois, Embolo fez o golo da diferença.

Com este resultado, a Espanha passou de primeira classificada do grupo para segunda, depois da goleada de Portugal em solo checo, por 0-4. Portanto, para chegar à final four da Liga das Nações, La Roja está obrigada a ganhar em Braga.