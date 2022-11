Espanha: Athletic Bilbau tropeça em Girona e tem sexto lugar em risco

Disputou-se esta sexta-feira uma partida da 13.ª jornada de La Liga

O Athletic Bilbau perdeu esta sexta-feira na visita ao Girona por 2-1, no jogo que abriu a 13.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e tem o seu atual sexto lugar em risco.

A equipa catalã abriu o marcador aos 67 minutos, por David López, e dilatou-o oito minutos depois, aos 75, por Iván Martin, mas os bascos reentraram na discussão do resultado aos 78, graças a um golo de Gorka Guruzeta, que tinha entrado aos 69 a render o veterano Raúl Garcia.

Com esta vitória, o Girona subiu provisoriamente aos 12.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Athletic Bilbau ficou com o sexto lugar em risco, visto que o Osasuna, sétimo classificado, que tem um ponto a menos, joga no sábado em Vigo frente ao Celta, que estreia o português Carlos Carvalhal no comando técnico.

O Real Madrid lidera o campeonato com 32 pontos, seguido do FC Barcelona, com 31, do Atlético de Madrid, com 23, do Betis, também com 23, da Real Sociedad, quinto classificado, com 22, e do Athletic Bilbau, em sexto, com 21.