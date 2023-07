Espanha acusa Inglaterra de falta de fair-play: "Provocaram-nos na cara"

Santi Denia, selecionador espanhol, criticou a atitude dos jogadores ingleses durante o festejo do golo que lhes ditou a vitória na final do Europeu sub-21.

Santi Denia, que comanda a seleção sub-21 de Espanha, acusou a Inglaterra de falta de fair-play durante os festejos do golo que lhe selou a conquista do Europeu da categoria, este sábado, após vitória por 1-0.

O golo decisivo da final aconteceu aos 45+4 minutos, com Curtis Jones a marcar na sequência de um livre direto, sendo que Denia lamentou que vários jogadores ingleses tenham "provocado" o adversário nos festejos.

"Provocaram-nos na cara, mas os rapazes souberam aguentar. Nós somos bons no jogo limpo. Se os demais não querem jogar limpo, isso é com eles. No nosso caso, felicitei os meus jogadores, porque como seleção espanhola temos de dar uma imagem, que foi o que fizemos", referiu, em declarações à TVE.

"Desde que entrei na Federação, ensinaram-me alguns valores, que são respeitar o adversário e ter um jogo limpo. A partir disso, pode-se ganhar ou perder, mas os valores estão acima de qualquer resultado", acrescentou.

Questionado sobre o estado anímico da equipa espanhola, o selecionador mostrou-se orgulhoso com a exibição e lamentou a falta de sorte no final do jogo, em que Abel Ruiz, avançado do Braga, desperdiçou uma grande penalidade aos 90+9', que poderia ter forçado o prolongamento.

"Tentámos e gerámos ocasiões até ao último minuto. Às vezes é preciso um pouco de sorte nas finais, mas estou orgulhoso do grupo e do jogo. Vamos continuar a acreditar neste modelo de jogo e a partir disso, os resultados vão chegar. O facto de nos termos qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris é importante, mas também há que valorizar esta medalha", concluiu Denia.