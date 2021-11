"Escutei de fontes do Atlético que o Newcastle está realmente interessado"

Eis mais um nome apontado como possível reforço do clube inglês.

Eis mais um nome apontado ao Newcastle, novo-rico do futebol inglês que promete agitar as próximas janelas de mercado. De acordo com as últimas informações, Kieran Trippier está no lote de alvos dos magpies.

"Escutei de fontes do Atlético de Madrid que o Newcastle está realmente interessado e que começaram as negociações com o seu agente. Não estou certo se o vão conseguir ou não", garantir o jornalista espanhol Guillem Balagué à "BBC Radio".

Trippier, lateral internacional inglês de 31 anos, joga no clube da capital espanhola desde 2019/20. Em Inglaterra representou Tottenham e Burnley, entre outros clubes.