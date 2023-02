Escutas na Juventus: "Se contratássemos um cão, pagávamos-lhe três milhões e meio"

Reveladas conversas entre Federico Cherubini, diretor desportivo dos bianconeri, e Andrea Agnelli, antigo presidente do clube

Continuam as notícias extra futebol sobre a Juventus. Em Itália, desta vez, são reveladas conversas entre dirigentes dos bianconeri, que criticaram os responsáveis financeiros do clube, comparando as medidas com outras instituições de Itália.

"O nosso pior jogador ganha aquilo que aufere o melhor jogador da Atalanta. Zapata [avançado da Atalanta] ganha 1,8 milhões de euros [por ano]... Se contratássemos um cão, pagávamos-lhe três milhões e meio. Fomos arrogantes no mercado. O Fábio [Paratici] de há cinco anos não contratava Higuaín por 90 milhões. Contratava Gabriel Jesus por 10 e vendia depois por 90 milhões", afirmava, na altura, no verão de 2021, Federico Cherubini, diretor desportivo da Juventus, a Andrea Agnelli, antigo presidente do clube.

Face à investigação por alegadas irregularidades financeiras cometidas pela Juventus em transferências de jogadores, a Federação Italiana de Futebol decidiu, no último mês, retirar 15 pontos à equipa de Turim, bem como a suspensão dos dirigentes Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene (24 meses), Fabio Paratici (30 meses), Federico Cherubini (16 meses) e Pavel Nedved (oito meses).