Escondeu o nariz ensanguentado na Taça do Brasil e no final explicou o porquê

Alemão, do Santa Cruz, não quis sair do campo para não prejudicar o esforço coletivo em busca do empate decisivo, que surgiu já nos minutos finais

A primeira fase da taça do Brasil ficou marcada por um momento inusitado no encontro entre o Democrata e o Santa Cruz. Alemão, defesa dos visitantes, escondeu durante largos minutos o sangue que escorria desde o nariz para ajudar a equipa a conseguir o empate decisivo.

O Democrata estava em vantagem desde o final do primeiro tempo. A precisar de um golo decisivo para passar a eliminatória, o Santa Cruz foi com tudo e Alemão não quis prejudicar o esforço da sua equipa.

"Sangue no nariz? Não podia sair, estávamos no final do jogo. Se o árbitro visse, ia-me tirar do campo. Era o tudo ou nada", afirmou, no final do encontro, que terminou empatado a uma bola.

Recorde-se que, na primeira fase da Taça do Brasil, o empate do visitante vale qualificação automática para a fase seguinte.