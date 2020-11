Escócia volta aos grandes palcos após 22 anos de ausência

Britânicos sentenciaram o apuramento ao vencerem o desempate por penáltis com a Sérvia e vão encontrar Croácia, República Checa e Inglaterra no grupo D do Europeu'2020

A Escócia terminou esta quinta-feira com uma longa ausência em fases finais de competições internacionais que remontava ao Mundial'1998, disputado na França. A qualificação para o Europeu'2020 foi alcançada após os britânicos vencerem a Sérvia no desempate por penáltis (5-4), após um empate (1-1) que não foi desfeito com recurso ao prolongamento. Na competição que se disputa no próximo verão, os escoceses vão integrar o grupo D na companhia da Croácia, da República Checa e da Inglaterra.

Christie (52') colocou a Escócia em vantagem, mas Jovic (ex-Benfica) restabeleceu a igualdade aos 90' para levar o jogo para prolongamento. Ultrapassada a meia-hora adicional, a contenda decidiu-se nos penáltis. As nove primeiras cobranças (cinco para a Escócia e quatro para a Sérvia) resultaram em golo, mas ao décimo pontapé dos onze metros, o guardião Marshall travou o remate de Aleksandr Mitrovic para despoletar enormes festejos dos escoceses, em Belgrado.

Escócia, Eslováquia, Hungria e Macedónia do Norte foram, assim, as últimas quatro seleções a garantirem o passaporte para o Europeu'2020 que, devido à pandemia do coronavírus, só se irá disputar em 2021.