Escócia também rejeita jogar com a Rússia e oferece ajuda à Ucrânia

A Federação Escocesa de Futebol (SFA) anunciou esta segunda-feira que as suas seleções rejeitam jogar contra a Rússia em qualquer escalão, em protesto contra a ofensiva militar contra a Ucrânia, e ofereceu ajuda à federação ucraniana.

A Escócia, que vai defrontar a Ucrânia tanto em futebol masculino como em feminino, junta-se assim a Inglaterra e País de Gales, que também já tinham manifestado a impossibilidade de poderem atuar frente à seleção russa.

Em carta enviada à federação ucraniana, a SFA mostrou-se disponível para fornecer toda a ajuda necessária às seleções ucranianas para que possam preparar em condições os duelos de 24 março, das meias-finais do play-off europeu do Mundial'2022, e de 8 de abril, de fase de apuramento para o Campeonato do Mundo feminino.

"Esta será a nossa posição em qualquer partida a nível internacional com a Ucrânia", frisou o presidente da SFA, Rod Petrie.