Escócia ganha na Moldávia e garante playoff rumo ao Catar

Triunfo por 0-2 deixa os escoceses com o segundo lugar matematicamente assegurado

Nada está garantido, mas a Escócia continua na luta por um lugar no próximo Campeonato do Mundo. Para já, a seleção de Clarke bateu a Moldávia, por 0-2, e garantiu um lugar no playoff.

Os golos escoceses foram marcados por Patterson, na primeira parte, e por Adams, ao minuto 65.

No grupo da Escócia, a Dinamarca já tinha garantido o primeiro lugar e o passaporte para o Catar. Israel, que estava na luta até ao início da tarde desta sexta-feira, vai ficar garantidamente de fora.