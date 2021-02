Escândalo na Taça da Alemanha: Bayer Leverkusen eliminado por equipa do quarto escalão

Vitória no prolongamento, por 2-1, apura a equipa para os quartos de final da prova.

O RW Essen, do quarto escalão do futebol alemão, protagonizou esta terça-feira novo escândalo na Taça da Alemanha, ao vencer o Bayer Leverkusen, atual quinto classificado da Bundesliga, por 2-1, após prolongamento, apurando-se para os quartos de final.

Depois de um nulo no final do tempo regulamentar, o Bayer Leverkusen marcou ao minuto 105, pelo avançado jamaicano León Bailey, mas permitiu que a equipa amadora do RW Essen desse a volta ao resultado, com dois golos, o primeiro aos 108 minutos e o segundo aos 117, pelos avançados Oguzhan Kefkir e Simon Engelmann, seguindo assim o exemplo do Holstein Kiel, que na ronda anterior deixou pelo caminho o Bayern.

Já o Borussia Dortmund quase se deixava surpreender em casa perante um adversário da II Liga, o Paderborn, ao necessitar de um prolongamento para seguir para os quartos de final da Taça, após o 2-2 que se registava no fim do tempo regulamentar.

O Borussia chegou rapidamente a 2-0, com um golo logo aos seis minutos, pelo internacional germânico Emre Can, e outro do internacional inglês Jadon Sancho, mas, na fase final da partida, o Paderborn recuperou da desvantagem, ao marcar aos 79 e 90+8, por Julian Justvan e Prince-Osei Owusu, respetivamente, este último de penálti.

No entanto, o Paderborn acabaria por quebrar no prolongamento, mas foi preciso a veia goleadora do ponta de lança norueguês Erling Haaland para desbloquear o resultado, aos 96 minutos, com um golo que colocou o Borussia Dortmund na fase seguinte da prova.

O internacional português Raphael Guerreiro foi lançado em campo aos 91 minutos, já no prolongamento, a render Nico Schulz.

O Werder Bremen, atual 11.º classificado da Bundesliga, é que não facilitou e recebeu e venceu o Greuther Furth, atual quarto classificado da II Liga, por 2-0, com golos de Kevin Mohwald e Félix Agu, aos 12 e 73 minutos, respetivamente.

Finalmente, o Holstein Kiel, atual terceiro classificado da II Liga, recebeu e venceu o Darmstad, atual 12.º na mesma prova, na marcação de penáltis (7-6), após um empate a um golo no final do tempo regulamentar, resultado que não se alterou no prolongamento, passando aos quartos de final da Taça.