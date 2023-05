Escândalo na Bielorrússia: jogador que passou por Portugal suspenso por um ano

Mykyta Korzun, à esquerda, com a camisola do Vilafranquense

Escândalo de manipulação de resultados culminou com a retirada do título de campeão ao Shaktyor Soligorsk.

Mykyta Korzun, internacional pela Bielorrússia que jogou no Vilafranquense em 2019/20 (com 12 jogos feitos na II Liga), foi suspenso por um ano na sequência de um escândalo de manipulação de resultados no futebol bielorrusso.

Com este caso, o Shaktyor Soligorsk, clube de Korzun, perdeu na secretaria o título de campeão nacional da época de 2022, sendo ainda punido com a subtração de 30 pontos esta época e de 20 para a próxima, independentemente da divisão em que compita.

Na qualidade de campeão, o Shaktyor deveria representar a Bielorrússia na Liga dos Campeões, mas a vaga foi agora atribuída ao BATE Borisov, que apesar de ter sido terceiro em 2022 beneficiou da desclassificação também aplicada ao Energetik-BGU Minsk.