Escândalo na Alemanha: aumentam as dúvidas em torno da idade de Moukoko

Segundo uma certidão de nascimento publicada por um jornal alemão, o jovem jogador do Borussia Dortmund poderá ter, afinal, 22 anos.

Jovem prodígio do Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko leva seis golos e cinco assistências em 26 jogos disputados pelo emblema alemão esta temporada, estando, por isso, em grande destaque.

E em maior destaque ficou esta quinta-feira, ainda que por outros motivos. Pois bem, segundo uma certidão de nascimento publicada pelo jornal Bunte, o internacional alemão, nascido nos Camarões, terá 22 anos e não os 18 que atualmente lhe são atribuídos.

De acordo com o documento, emitido em Yaoundé, a capital dos Camarões, em nome de "Youssoufa Mohamadou", Moukoko nasceu, afinal, a 19 de julho de 2000.

Mais: os pais do jogador poderiam ser outros. No documento publicado pelo jornal alemão, Ousman Mohamadou (um taxista) e Youssoufa Harira (uma dona de casa) aparecem como os pais da criança. No tribunal, Joseph Moukoko, que vive com Youssoufa na Alemanha, afirmou que ele é o pai biológico do avançado.