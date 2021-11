Árbitros de campo e do VAR são suspensos por "erro grave" por lance de cotovelada de ​​​​​​​Otamendi.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu suspender "por tempo indeterminado" o árbitro Andrés Cunha e o VAR - também do Uruguai - Esteban Ostojich.

Ambos cometeram, de acordo com a Conmebol, um "erro grave" ao não expulsar o defesa argentino Otamendi, do Benfica, que acertou com o cotovelo o rosto de Raphinha, antigo jogador d e V. Guimarães e Sporting que ficou a sangrar.

Na revisão do lance, pode-se ouvir no áudio divulgado pela Conmenbol, que Ostojich considerou o lance "faltoso", mas para cartão amarelo, pela "intensidade média do golpe".

Na nota oficial divulgada na tarde desta quarta-feira, a Conmebol considera que houve "conduta violenta do jogador n°19 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (ARG), contra um adversário, colocando em risco a integridade física do mesmo com uso do braço no rosto." Os árbitros já foram notificados da decisão.