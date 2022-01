Eriksen volta ao Ajax para recuperar a forma

Médio dinamarquês trabalha com a equipa B, numa altura em que se noticia um regresso à Premier League

Por alguns dias, Christian Eriksen regressou a Amesterdão e a uma das suas primeiras casas futebolísticas. O médio está a recuperar a forma no Ajax, antes de assegurar um novo clube para o futuro mais próximo.

Numa altura em que a imprensa noticia um regresso à Premier League, com o Brentford a aparecer como o mais forte candidato, Eriksen trabalhou com os mais jovens talentos do líder do campeonato holandês.

"Estou muito feliz por estar aqui. No Ajax conheço as pessoas, sinto-me como se estivesse em casa porque estive aqui durante tanto tempo. Esta é a base perfeita para mim neste momento. Quero estar no meu melhor o mais rápido possível para que quando encontrar um novo clube, possa atuar bem lá o mais rápido possível", afirmou Eriksen, em declarações ao site do Ajax.