Eriksen: "Sou um homem feliz, estar de volta ao jogo é maravilhoso"

Eriksen voltou a somar minutos num campo de futebol após o colapso no Euro'2021

Centrocampista internacional dinamarquês voltou a mostrar classe num campo de futebol depois do problema cardíaco sofrido no Campeonato da Europa, em junho do ano passado

Ovacionado pelos adeptos do Brentford, 257 dias após jogar pela última vez, situação forçada pelo colapso em campo pela Dinamarca no Euro'2021, Christian Eriksen voltou a atuar, este sábado, e expressou sensação de felicidade e regozijo.

"Se não pensar no resultado, então sou um homem feliz. Depois daquilo que passei, estar de volta é maravilhoso. Foi especial. O Brentford tem cuidado bem de mim. Todos estão felizes", afirmou o médio dinamarquês, em declarações prestadas após a derrota, por 2-0, diante do Newcaslte, em jornada da Premier League.

Christian Eriksen, acompanhado pela família - "pais, filhos e sogra" - no estádio do Brentford, que não jogava há mais de oito meses, desde que sofreu uma paragem cardíaca, foi lançado pelo treinador do Brenftord aos 52 minutos.

O centrocampista, que atualmente joga com um desfibrilhador cardíaco implantado, manifestou, ainda, o que ambiciona para o que resta desta época. "Quero voltar a sentir aquele sentimento de jogar e ajudar o Brentford a permanecer na Premier League", declarou Eriksen, de 30 anos, reforço de inverno do clube britânico.