Eriksen: "Não esperava que me mandassem flores só porque morri durante cinco minutos"

Declarações do médio dinamarquês do Brentford em entrevista ao jornal "The Sun".

Christian Eriksen, médio que sofreu uma paragem cardíaca durante o Euro'2020, no jogo da fase de grupos do Euro'2020 entre a Dinamarca e a FInlândia, foi anunciado como reforço do Brentford a 31 de janeiro, último dia do mercado de transferências de inverno.

Agora, em entrevista ao jornal "The Sun", o internacional dinamarquês recorda o momento em que se deu o susto durante o Campeonato da Europa.

"Sentia-me bem. Lembro-me do lançamento de linha lateral durante o lance, lembro-me de levar com a bola e de a passar. De repente, senti uma cãibra no gémeo e apaguei. Quando acordei, estava deitado de costas. Sinto os médicos a fazerem pressão em mim, estava com dificuldades em respirar. Eu só pensava: "isto não posso ser eu aqui deitado, eu sou saudável". O meu primeiro pensamento foi que tinha partido as costas. "Consigo mexer as pernas? Bem, os dedos dos pés consigo..."", começou por lembrar, antes de afirmar que ouviu os adeptos cantarem o seu nome quando acordou, ainda no relvado.

"Lembro-me de tudo o que meteram à minha volta para me proteger da visão das pessoas. Só me apercebi que tinha morrido quando entrei na ambulância. Não esperava que me mandassem flores só porque morri durante cinco minutos", continuou, esclarecendo também que foi avisado pelos médicos que algo semelhante poderá "acontecer novamente".

"Foi algo que deixou impacto em tanta gente, e essas pessoas sentiram a necessidade de me mostrar a mim e à minha família. Deixa-me muito feliz", concluiu Eriksen.