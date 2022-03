Eriksen exalta regresso à Dinamarca: "Mostrei que ainda posso jogar..."

Médio, 30 anos, regressou ao convívio da seleção escandinava 287 dias após colapsar durante um jogo do último Europeu

O coração de Eriksen bateu, no sábado, de novo pela seleção da Dinamarca, contra os Países Baixos, nove meses após sofrer uma paragem respiratória em campo. O médio dinamarquês expressou satisfação pelo retorno e salientou a sensação de pertença.

"Fiquei satisfeito porque mostrei que ainda posso jogar. Parece que nunca estive longe da equipa. Foi emocionante voltar. É como se fosse parte da família", afirmou o centrocampista dinamarquês, autor de um golo frente à turma neerlandesa.

Eriksen marcou dois minutos depois de entrar em campo em jogo particular, em Amesterdão, frente aos Países Baixos, que venceram a Dinamarca, por 4-2. O médio, serviço por um passe na área, rematou de primeira ao ângulo superior da baliza.

O dinamarquês, de 30 anos, que joga com um desfibrilhador cardíaco implantado, por causa do colapso (caiu inanimado em campo e necessitou, depois, de ser hospitalizado) tido durante o último Campeonato da Europa, frente à Finlândia, em Copenhaga, não era convocado pela Dinamarca há 287 dias.

O regresso de Eriksen, incluído na mais recente convocatória do selecionador Kasper Hjulmand, mereceu, por isso, uma ovação de todos os adeptos presentes no estádio Johan Cruyff Arena para assistir ao particular contra os Países Baixos.

O futebolista deverá participar também no particular da Dinamarca, já apurado para o próximo Campeonato do Mundo, no Catar, diante da Sérvia (próxima terça-feira).