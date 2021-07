Eriksen discute futuro depois do grande susto no Europeu

Médicos vão avaliar a continuidade do médio dinamarquês no futebol profissional.

Eriksen vai apresentar-se a 19 de julho no arranque dos trabalhos do Inter para que os médicos do clube de Milão, em conjunto com outros especialistas, possam avaliar a continuidade do médio dinamarquês no futebol profissional.

Ora de acordo com a imprensa italiana, a resposta dependerá da possibilidade de se retirar o autodesfibrilhador colocado no coração do jogador de 29 anos após a paragem cardiorrespiratória que sofreu. Este aparelho constitui um impedimento para que Eriksen prossiga a carreira.

Eriksen, recorde-se, colapsou em pleno relvado na estreia da Dinamarca no Europeu, frente à Finlândia.