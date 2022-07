Eriksen deixa garantia ao Manchester United: "Ainda tenho muitos objetivos no futebol"

Criativo dinamarquês assinou por três temporadas com os red devils

Christian Eriksen, nas primeiras declarações enquanto reforço do Manchester United, mostrou-se esta sexta-feira entusiasmado por jogar em Old Trafford sob o comando de Erik ten Hag, cujo papel salientou na concretização do negócio.

"Mal posso esperar para começar. Já tive o privilégio de jogar em Old Trafford muitas vezes, mas fazê-lo pelo Manchester United vai ser uma sensação incrível. Vi o trabalho que [Erik ten Hag] fez no Ajax e sei o nível de detalhe e preparação que ele e a sua equipa técnica exigem todos os dias. Está claro que é um treinador fantástico. O facto de ter falado com ele e de ter aprendido mais sobre as suas visões e a maneira como quer jogar, faz-me ficar ainda mais entusiasmado para o futuro", revelou aos meios do clube.

Depois de ter atravessado o maior susto na sua vida no Europeu de 2020 - sofreu uma paragem cardiorespiratória no Dinamarca-Finlândia (0-1) - Eriksen garantiu que ainda tem muito para oferecer ao futebol.

"Ainda tenho muitos objetivos no futebol, há muita coisa que sei que ainda posso atingir, e este é o sítio perfeito para isso", concluiu o criativo, de 30 anos.

Eriksen assinou por três temporadas com o Manchester United esta segunda-feira, depois de ter atuado na segunda metade da época passada no Brentford, que resgatou o médio ofensivo depois de ter sido descartado pelo Inter.

Na carreira, o dinamarquês, formado no Odense (Dinamarca) e Ajax, registou 305 aparições e 69 golos ao serviço do Tottenham durante seis épocas e meia, entre 2013 e 2020.