Eriksen dá volta de 180 graus: três clubes estão na corrida pelo médio

Um ano volvido de uma paragem cardíaca, o médio é cobiçado por United, Tottenham e Everton.

Com a vida em risco há cerca de um ano, quando caiu inanimado durante o Dinamarca-Finlândia do Europeu"2020, Eriksen, que chegou a dizer que esteve "morto durante cinco minutos", não só voltou aos relvados, como está a ser alvo de disputa entre Manchester United, Tottenham e Everton.

Após a paragem cardíaca, em junho de 2021, o médio-ofensivo colocou um desfibrilhador, esteve quase oito meses sem jogar, mas voltou em grande. Impossibilitado de competir em Itália, devido à norma que proíbe se pratique futebol com aparelhos de auxílio ao normal funcionamento do coração, Eriksen rescindiu com o Inter e assinou pelo Brentford. Regressou em fevereiro, na segunda metade do encontro com o Newcastle e até ao final da temporada assinou um golo e fez quatro assistências.

ambém na seleção, esteve em seis desafios, quatro dos quais na Liga das Nações e nos dois particulares em que foi utilizado, apontou dois golos, mostrando que está em condições de jogar ao mais alto nível. Optando por não continuar ligado ao 13.º classificado da última edição da Premier League, Eriksen vê grandes portas serem abertas, principalmente com o interesse do United, que não quer desperdiçar uma boa oportunidade, e do Tottenham, que representou durante seis épocas e meia, antes de rumar a Itália.

De acordo com a imprensa inglesa, Eriksen tenciona permanecer em Londres, pelo que estará inclinado a recusar as propostas de Everton e Manchester United, que procura reabilitar o meio-campo com as saídas de Matic, Pogba e Mata com um jogador experiente.

Vice-campeão europeu pelo Tottenham, em 2019, na final de Madrid, vencida pelo Liverpool, Eriksen viveu a melhor fase da carreira nos londrinos, com participação em 305 encontros e 69 golos marcados. Caso chegue a acordo com os spurs, Eriksen vai reencontrar Antonio Conte, treinador que bem conhece aquando da passagem pelo Inter e com o qual trabalhou durante ano e meio.