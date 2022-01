Eriksen a treinar com o Tottenham? Conte diz que a "porta está sempre aberta"

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 12, 2019 Tottenham's Christian Eriksen celebrates scoring their second goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. TPX IMAGES OF THE DAY

Médio pode recuperar a forma numa casa que bem conhece e com um treinador que já foi seu em Itália

Depois do grande susto no Euro e da saída do Inter, no final de 2021, Christian Eriksen continua com o futuro incerto no desporto-rei. Os próximos tempos podem, ainda assim, marcar o regresso do médio ao Tottenham, ainda que seja apenas para manter a forma.

"Aquilo que aconteceu no verão não foi nada bom para as pessoas que trabalharam com ele e que o conhecem. Naquele momento, fiquei assustado. Vê-lo preparado para voltar a jogar futebol é uma ótima notícia. Penso que, para o Christian, a porta está sempre aberta", afirmou Conte.

O técnico italiano, que orientou Eriksen no Inter durante uma época e meia, elogiou o ser humano, para lá do futebolista.

"Estamos a falar de um jogador muito importante, mas, acima de tudo, um homem de topo", referiu.