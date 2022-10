Erik ten Hag tenta fazer regressar Van der Sar ao Manchester United

Treinador dos "red devils" terá novo objetivo definido.

Erik ten Hag ter-se-á aproximado pessoalmente de Edwin Van der Sar, atual diretor executivo do Ajax e antigo guarda-redes do Manchester United, para tentar convencê-lo a deixar o emblema neerlandês e a regressar aos "red devils", de acordo com a Imprensa dos Países Baixos. De recordar que o ex-guardião já havia sido vinculado ao cargo, mas acabou por renovar com o Ajax até 2025.

De acordo com o "Voetbalprimeur", o treinador do Manchester United aproximou-se de Van der Sar na semana passada para discutir a possibilidade. A posição do antigo guarda-redes não é clara, mas, ainda segundo as mesmas informações, Danny Blind poderia substituí-lo no Ajax caso ele aceitasse a oferta.

