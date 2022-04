Erik ten Hag tem alvo definido em Inglaterra para reforçar Manchester United

Eriksen, médio dinamarquês do Brentford

Christian Eriksen, segundo o "Daily Star", está na lista de desejos do futuro técnico dos red devils

Ainda não chegou a Old Trafford, mas já deita as mãos ao trabalho: Erik ten Hag, futuro treinador do Manchester United, está potencialmente interessado em ver Christian Eriksen a atuar pelos red devils na próxima temporada (2022/23).

Segundo o "Daily Star", o emblema da Premier League demonstrou interesse, junto do Brentford, que contratou Eriksen em janeiro passado, na aquisição do internacional dinamarquês, por ser um desejo pessoal do técnico neerlandês.

Eriksen, que voltou à ação a partir de janeiro deste ano, após o colapso sofrido no Campeonato da Europa de 2021, pode ser contratado a custo zero, dado que o contrato assinado com os "bees" é válido apenas até ao final desta época.

O médio, de 30 anos, sofrera uma paragem cardíaca no Dinamarca-Finlândia, em junho do ano passado, e não atuou até ao início de 2022, tendo rescindido o vínculo com o Inter por ser impossibilitado de jogar, em Itália, com um desfibrilhador.

Eriksen está, pela segunda vez, a atuar na Premier League. Entre 2013 e 2019, o centrocampista dinamarquês, vestiu a camisola do Tottenham Hotspur.