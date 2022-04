Erik ten Hag recebe aval de Rangnick: "Acredito que a próxima época seja muito melhor"

Neerlandês vai comandar os red devils na próxima temporada

Ralf Rangnick expressou esta quinta-feira satisfação com a escolha do Manchester United de o substituir no cargo por Erik ten Hag, prevendo que "a próxima época" dos red devils seja "muito melhor" do que a atual.

"Eu penso que o Erik é uma excelente escolha. Com base em todos os que falam dele e na minha própria impressão do seu estilo de jogo, eu vejo-o como uma escolha muito positiva. Penso que muitas coisas podem ficar melhores com um novo treinador e novos jogadores que tragam energia ao plantel. Sinto-me confiante em que a próxima época seja bem melhor", referiu no painel da Premier League.

Ten Hag apenas dará entrada em Old Trafford no verão e, até ao final época, está focado em vencer a Eredivisie com o Ajax, mas Rangnick aproveitou para mostrar entusiasmo em começar a trabalhar junto do neerlandês, enquanto consultor do clube.

"Mal posso esperar por trabalhar nesse papel de consultadoria e por ajudar o Erik o quanto ele precise. Até agora, ainda não falámos um com o outro, mas obviamente que estou mais que disposto e preparado +ara ajudar tanto o Erik como o clube a mudar o que for preciso para melhor", garantiu Rangnick.

O Mancester United empatou esta quinta-feira na receção ao Chelsea (1-1) e está praticamente arredado de conseguir atingir os lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Os red devils são sextos e, com três jogos por disputar, estão a três pontos do Tottenham (quinto) e a cinco do Arsenal (quarto), que ambos têm dois jogos a menos.