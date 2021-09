Erik ten Hag e os rumores de uma saída para Barcelona: "São bons para vocês, não para mim"

Fotografia: Action Images via Reuters

Erik ten Hag, treinador do Ajax

Numa altura de especulação, técnico garantiu só pensar no Ajax

Erik ten Hag, um dos técnicos que mais vezes tem sido associado ao lugar de Koeman no Barcelona, não gostou de ser questionado sobre a possibilidade de chegar a Camp Nou. O técnico garantiu foco total no Ajax.

"O que é que eu tenho eu a ver com isso? Estou concentrado no Ajax. Esses rumores...são divertidos para vocês, mas para mim não", afirmou, antes da partida com o Sittard.

Recorde-se que está não é a primeira vez que o nome do treinador surge associado com o Barcelona. No momento das saídas de Valverde e de Setién, já ten Hag era encarado como uma possibilidade forte.