Erik ten Hag chega a acordo com o Manchester United, dizem nos Países Baixos

Treinador do Ajax será o treinador do Manchester United para as próximas três temporadas, avança o "De Telegraaf".

Erik ten Hag, treinador do Ajax, chegou a acordo verbal com o Manchester United, avança esta terça-feira o "De Telegraaf".

De acordo com as mesmas informações, o técnico neerlandês será o treinador do Manchester United para as próximas três temporadas, mais uma de opção.

Ainda segundo o "De Telegraaf", Ten Hag será o treinador mais bem pago da história da Premier League. O anúncio oficial não surgirá antes da final da Taça dos Países Baixos, que se disputa no domingo, 17 de abril.

Faltará apenas o acordo com o Ajax, uma vez que o treinador tem contrato até 2023 com o emblema neerlandês, que já terá tomado conhecimento do acordo entre Ten Hag e Manchester United.