Erik ten Hag após golear o Liverpool: "Proativos com espírito de equipa, criatividade e velocidade..."

Técnico neerlandês vê potencial na sua equipa, mas pede tempo pois também detetou falhas

O Manchester United goleou o Liverpool em jogo de pré-temporada realizado na Tailândia, por 4-0, e o técnico neerlandês Erik ten Hag estava naturalmente satisfeito no final do desafio, agradado com o espírito da equipa.

"Estamos satisfeitos hoje porque a equipa teve um grande espírito. Sabemos que isto está apenas no início. Cometemos alguns erros ao pressionar e concedemos algumas chances, mas também criamos muito e acho que nossa equipa foi corajosa, foi proativa. Mas temos que trabalhar muito para evitar alguns erros. Não foi só o resultado. Sei que temos bons jogadores, mas temos de jogar em equipa. Começámos bem no primeiro jogo, pelo que estou feliz", apontou.

Ten Hag pediu calma para alcançar aquilo que pretende com a equipa, pedindo para que o resultado contra o Liverpool não gere euforia: "É claro que vai levar tempo, acreditem. Vi muitos erros. Para ser honesto, o Liverpool jogou com três onzes e eles não estavam no seu melhor... Mas deu para ver coisas muito boas, temos muita criatividade e velocidade na frente e temos potencial."