Erik Ten Hag após empate com o Tottenham: "Estou desapontado, temos de matar o jogo"

Declarações de Erik Ten Hag, treinador do Manchester United, após o empate com o Tottenham (2-2) na 33.ª jornada da Premier League

Sobre o jogo: "É claro que quando estamos a ganhar por 2-0 ficamos um pouco desiludidos quando empatamos. Isso é óbvio. Depois do 2-1, tivemos oportunidades para marcar o 3-1, mas não o fizemos e sofremos o golo. Penso que, nesta semana, o 2-2 é um bom empate. Penso que não estivemos tão bem durante os 90 minutos. Depois do intervalo, tínhamos de marcar outro golo. Não fomos suficientemente clínicos, mas marcámos dois golos e depois temos de matar o jogo."

Sobre as chances perdidas e a frustração pelo remate ao poste de Bruno Fernandes: "É claro que [o remate de Fernandes à barra foi frustrante], mas não se deve culpar apenas um jogador. Não fomos suficientemente eficazes e acho que tínhamos de marcar mais golos. Os golos que sofremos foram demasiado fáceis e podíamos tê-los evitado.

Efeito das substituições: "Estávamos na mesma depois do intervalo, era a mesma coisa que antes do intervalo e perdemos o controlo. Sofremos o golo e as substituições foram demasiado tardias."

Próximos passos: "Gerir o jogo, manter a bola. Perdemos muitos golos fáceis. Temos de ser proativos, mas não conseguimos e foi muito fácil marcar-nos golo."