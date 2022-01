Erik Lamela bate Taremi e Shick e vence Prémio Puskás: recorde o golo

Jogador argentino bateu a concorrência com o seu golo de letra ainda ao serviço do Tottenham, no dérbi de Londres, com o Arsenal.

Erik Lamela, jogador do Sevilha, venceu esta segunda-feira o Prémio Puskás, batendo Mehdi Taremi e Patrik Shick.

O jogador argentino bateu a concorrência com o seu golo de "letra" ainda ao serviço do Tottenham, no dérbi de Londres, com o Arsenal.

Mehdi Taremi estava na corrida com a "bicicleta" apontada frente ao Chelsea, nos quartos de final da Champions da temporada passada, mas o prémio, atribuído por votação do público, acabou mesmo por ficar com Lamela.