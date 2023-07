Era uma das figuras do Leicester e já foi anunciado no Newcastle

Hervey Barnes terá custado 44 milhões aos Magpies

Harvey Barnes é o mais recente reforço do Newcastle, anunciou o clube da Premier League, este domingo.

Assinando um contrato válido para os próximos cinco anos, Barnes deixa o Leicester, clube onde se afirmou no futebol inglês e que lhe permitiu chegar à seleção inglesa.

Aos 25 anos, Barnes terá custado 44 milhões de euros ao Newcastle, que continua a preparar o regresso à Champions.