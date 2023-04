Declarações de Castellanos, avançado do Girona, após uma noite de glória.

Taty Castellanos viveu, até ao momento, o maior momento da carreira. O avançado argentino do Girona apontou quatro golos no triunfo da equipa (4-2) frente ao Real Madrid, para a ronda 31 do campeonato espanhol. No final do encontro, estava compreensivelmente emocionado.

"Foi uma noite de sonho. Fizemos um grande jogo, frente a uma das melhores equipas do mundo. É uma felicidade, nunca imaginei isto. Agora é desfrutar com a minha família, as pessoas da Argentina que sempre me apoiam. Isso é fundamental", começou por dizer, citado pelo jornal As.

O jogador de 24 anos cumpre a primeira temporada no futebol europeu, após passagens por Universidad de Chile, Torque (Uruguai) e New York City (Estados Unidos), onde também já tinha feito um póquer. "São campeonatos diferentes. Era um sonho marcar ao Real Madrid, quatro não imaginava. Estou muito feliz pela vitória", rematou.

No total, Castellanos leva agora 12 golos em 31 jogos pelo Girona.