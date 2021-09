Equipas inglesas punidas por impedirem jogadores de representar a seleção brasileira

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Leeds United foram notificados esta quarta-feira pela FIFA. Zenit, da Rússia, também será punido.

A pedido da Confederação Brasileira de futebol, os clubes ingleses que se recusaram a libertar os jogadores convocados para os jogos da seleção brasileira na qualificação para o Mundial'2022 serão punidos pela FIFA e não poderão utilizar os atletas durante cinco dias após o último compromisso das seleções americanas [que se realiza esta sexta-feira].

A informação foi confirmada esta quarta-feira pelo jornal britânico "The Times". Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Leeds United estão entre as equipas notificadas. O mesmo vale para o Zenit, da Rússia.

Os jogadores impedidos de jogar nos próximos dias serão Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City) Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds United) e Claudinho e Malcom (Zenit).

A única exceção foi o avançado Richarlison, do Everton. De acordo com o "The Times", o nome do atleta não foi enviado pela CBF devido às boas relações entre a entidade brasileira e o clube inglês - visto que o jogador foi libertado para os Jogos Olímpicos mesmo sem o Everton ter obrigação para tal.