Equipamento do Ajax em homenagem a Bob Marley esgotou num abrir e fechar de olhos

Procura pela camisola inspirada na canção "Three Little Birds" superou todos os recordes.

O terceiro equipamento do Ajax, de homenagem a Bob Marley e inspirado na canção "Three Little Birds", lançado na manhã de sexta-feira, esgotou em tempo recorde, informou o clube no sábado.

A procura foi enorme também nas lojas físicas, onde existem agora poucas unidades. Já os tamanhos de criança continuam disponíveis.

"Já havíamos respondido ao interesse [dos adeptos], adquirindo muito mais do que nunca. Foi vendido um número recorde de camisolas num dia. Esta camisola vende pelo menos quatro vezes mais do que qualquer outra camisola do Ajax. É única", afirmou o diretor comercial, Menno Geelen.