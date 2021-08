Equipa norueguesa afasta dois e pune outros dez jogadores por orgia no relvado do clube

As câmeras de segurança capturaram os jogadores a fazer sexo no relvado e no balneário.

Uma equipa da primeira divisão da Noruega apresentou este sábado um caso insólito ao mundo do futebol. De acordo com um comunicado do Brann SK, Kristoffer Barmen, médio de 28 anos, que jogava pelo clube desde os 10, foi demitido por organizar uma orgia dentro do estádio. Outro jogador terá também saído do clube e mais dez jogadores serão punidos.

As câmeras de segurança do clube capturaram os jogadores a fazer sexo no relvado e no balneário. Os jogadores teriam saído para jantar antes de irem a uma boate e depois foram para o estádio, onde foram acompanhados por sete mulheres.

"O clube está a trabalhar intensamente para descobrir as graves violações de confiança dos nossos jogadores", pode ler-se no comunicado do Brann.

"Portanto, decidimos dispensar dois dos nossos jogadores e dar a outros 10 sérios avisos por escrito", disse o diretor-geral Vibeke Johannesen no comunicado.