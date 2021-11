Equador dá mais um passo rumo ao Mundial com Plata em foco

Triunfo por 1-0 frente à Venezuela em mais uma jornada da zona sul-americana de apuramento.

O Equador reforçou o terceiro lugar da zona sul-americana de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, ao vencer em casa a Venezuela por 1-0, na abertura da 13.ª jornada.

Em Quito, um golo do central Piero Hincapie, jogador do Bayer Leverkusen, aos 42 minutos, de cabeça, na sequência de um livre apontado por Gonzalo Plata, cedido pelo Sporting ao Valladolid, de Espanha, foi suficiente para os equatorianos somarem o sexto triunfo.

Com este resultado, os comandados do argentino Gustavo Alfaro já garantiram que vão fechar a ronda 13 no terceiro lugar, com 20 pontos, apenas atrás de Brasil (31) e Argentina (25), duas seleções com apenas 11 jogos disputados.

Provisoriamente, o Equador, que procura a quarta presença, depois de 2002, 2006 e 2014, tem mais quatro pontos do que a Colômbia, quarta colocada, e o Uruguai, quinto, que defrontam Brasil (fora) e Argentina (em casa), respetivamente.

Por seu lado, a Venezuela manteve-se com sete pontos, no último lugar, pelo que ainda não será desta, certamente, que irá conseguir chegar pela primeira a um Mundial.

Os quatro primeiros da zona sul-americana qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial de 2022, enquanto o quinto disputa uns play-offs intercontinentais.