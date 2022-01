Equador arranca empate frente ao Brasil e fica a um triunfo do Mundial'2022

Jogo "acidentado" terminou com o empate a um golo.

Na altitude de Quito, o Equador arrancou um empate contra o líder Brasil (1-1) e ficou a um triunfo frente ao Peru de se apurar para o Mundial.

O duelo ficou marcado por várias entradas duras de parte a parte e teve no árbitro Wilmar Roldán a grande figura. Já depois de Casemiro ter inaugurado o marcador para o escrete, aos seis minutos, o guardião equatoriano Domínguez atingiu o pescoço de Matheus Cunha com a sola da chuteira, mas o juiz colombiano só mostrou o cartão vermelho após indicação do VAR. Cinco minutos volvidos, o Brasil ficou com dez após a expulsão de Emerson por duplo amarelo e, no lance seguinte, Alisson também viu o vermelho, embora este tenha sido revertido para um amarelo após revisão das imagens.

Na segunda parte, o VAR deu indicação a Wilmar Roldán para anular uma grande penalidade que tinha marcado a favor do Equador, mas, ainda assim, os anfitriões conseguiram chegar ao 1-1 aos 75" por Torres, após assistência de Plata, um dos melhores em campo. Nos descontos, o árbitro ainda assinalou um penálti a favor de La Tri e expulsou Alisson novamente, mas tanto o segundo amarelo ao guardião como o castigo máximo foram revertidos.