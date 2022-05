Equador alvo de processo disciplinar por suspeita de falsa certidão de Byron Castillo

Defesa jogou pela seleção equatoriana no apuramento, mas terá falsificado certidão de nascimento, o que motivou uma denúncia do Chile, que entende dever ocupar o lugar

A FIFA abriu um processo disciplinar à Federação do Equador após a homóloga do Chile ter feito uma queixa acerca da eventual inscrição e utilização irregular de Byron Castillo, anunciou, esta quarta-feira, organismo tutelar do futebol mundial.

"Face ao exposto, a FIFA decidiu abrir um inquérito disciplinar relativamente à eventual inelegibilidade de Bryon Castillo. Desta forma, a Federação Equatoriana de Futebol e a Federação Peruana de Futebol foram instadas a submeter as respetivas posições para o Comité Disciplinar da FIFA", refere o comunicado da FIFA.

A federação chilena considera que o lateral-direito da seleção do Equador é colombiano, o que tornaria ilegal a sua utilização nos jogos de apuramento para o Mundial. A queixa surge após um mês do fim da qualificação sul-americana.

Segundo os chilenos, que pretendem a vaga no Mundial, Castillo, nascido em Tumaco, na Colômbia, em vez da cidade de General Villamil Playas, no Equador, como está oficialmente registado, adulterou a certidão de nascimento.

As regras ditam que as equipas utilizadoras de jogadores inelegíveis estão sujeitas a derrota por 3-0 nos jogos - oito no caso - em que tal incidência se tenha verificado.

O Equador terminou a fase sul-americana de qualificação para o Mundial, a realizar-se no Catar, no quarto lugar, último de qualificação direta para a prova no Catar, e a seleção chilena no sétimo, mas esta alega que, com a atribuição de duas vitórias nos jogos com os equatorianos, ficaria em posição de apuramento para a prova.

O Equador está, atualmente, no grupo A do Mundial, juntamente com o anfitrião Catar (Ásia), com o Senegal (África) e com os Países Baixos (Europa).