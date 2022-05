Época de sonho de Jarrod Bowen vai ser recompensada pelo West Ham

A imprensa britânica avança que os hammers pretendem duplicar o salário do extremo inglês

Jarrod Bowen está a ser uma das maiores figuras do West Ham esta época, que vai culminar com uma nova qualificação para a Liga Europa e os hammers vão compensar a boa forma forma do extremo inglês com uma proposta de renovação de contrato que prevê uma duplicação do salário.

De acordo com o Daily Mail, o West Ham vai oferecer um contrato que colocará Bowen entre os jogadores mais bem pagos do plantel, a par de Kurt Zouma e somente atrás de Declan Rice, caso aceite a proposta de renovação submetida recentemente pelo clube.

Jarrod Bowen, de 25 anos, tem contrato com o West Ham até 2025, tendo sido uma das grandes revelações desta época na Premier League, com 18 golos e 11 assistências em 51 jogos disputados nos londrinos.