River Plate quer Enzo Pérez até aos 38 anos: "Fica chateado quando baixo a carga de treino"

Antigo médio do Benfica atravessa bom momento de forma e a renovação é desejada pelas duas partes. Contra o Sporting Cristal, na Libertadores, "voltou a ser o que mais distância percorreu", segundo o treinador, Demichelis

Enzo Pérez vive um dos seus melhores momentos da carreira, que pode prolongar até aos 38 anos.

O jogador do River Plate que passou pelo Benfica está a negociar a renovação com o clube de Buenos Aires para continuar a jogar até ao final de 2024.

Há dias, após o triunfo na Libertadores contra o Sporting Cristal, por 4-2, Enzo abraçou Demichelis junto à linha numa imagem muita falada na Argentina, que reflete a importância do jogador para o técnico e a sintonia entre ambos.

No início da época Enzo pensava deixar o River no final deste ano, para se retirar no Deportivo Maipú de Mendoza, da sua terra. No entanto, a sua forma física e o bom momento atual levam-no a pensar na continuidade no River.

"Agradeço imenso que treine assim aos 37 anos todos os santos dias. Às vezes faço-o baixar um pouco a carga e fica chateado porque quer treinar mais. Voltou a ser o que mais distância percorreu, deixa tudo em cada jogo e não negoceia o esforço", disse Demichelis após a partida com o Sporting Cristal.