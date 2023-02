Enzo para jogar já esta sexta? "Temos que resolver alguma papelada..."

Redação com Lusa

Enzo Fernández, de 22 anos, que se sagrou campeão mundial pela Argentina no Catar, assinou com o Chelsea no último dia de mercado por um recorde de 121 milhões de euros

Enzo Fernandéz, que se transferiu do Benfica para o Chelsea por um valor recorde de 121 milhões de euros, é "um jovem impressionante", disse esta quinta-feira o treinador dos ingleses, indicando que o futebolista argentino deverá estrear-se frente ao Fulham.

"Temos ainda que resolver alguma papelada e receber luz verde e tudo isso, então veremos", disse o treinador do Chelsea, Graham Potter, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Fulham, em Stamford Bridge, da 22.ª jornada da Liga inglesa.

O Chelsea conta com o exemplo do internacional português João Félix, que pôde jogar, precisamente também frente ao Fulham, apenas um dia após o desembarque no Reino Unido após formalizar o empréstimo junto do Atlético de Madrid.

Depois de ter chegado ao Benfica em julho de 2022, proveniente do River Plate, por 10 milhões, aos quais poderiam acrescer oito milhões por objetivos, o médio mudou-se para os 'blues', que pagaram um milhão de euros acima da cláusula de rescisão, que estava estipulada nos 120 milhões.

A transferência de Enzo para o Chelsea corresponde à venda mais alta de um clube português, agora à frente de João Félix, que se mudou por 120 milhões do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019.

Por outro lado, é também a transação mais elevada da história da Premier League, superando a de Jack Grealish, que foi contratado pelo Manchester City ao Aston Villa, por 117 milhões, em 2021.

Considerado o melhor jogador jovem do Mundial'2022, que conquistou ao serviço da Argentina, Enzo Fernández fez 29 jogos ao serviço do Benfica e marcou quatro golos.

Antes de chegar à Luz, o médio esteve quase sempre ligado ao River Plate, com passagem, por empréstimo, pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.