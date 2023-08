Enzo: "O nosso principal objetivo este ano é vencer a Premier League"

Fotografia: Getty Images via AFP

Antigo médio do Benfica elogiou o compatriota Mauricio Pochettino, que assumiu as rédeas dos blues depois de uma época para esquecer.

Enzo Fernández, médio que trocou o Benfica pelo Chelsea em janeiro deste ano, rendendo 121 milhões de euros às águias, garantiu esta quarta-feira que o objetivo dos blues para 2023/24 passa por conquistar a Premier League, depois de uma época tenebrosa em que fecharam a Liga inglesa no 12.º lugar.

"O nosso principal objetivo este ano é vencer a Premier League. Agora temos um novo treinador e podemos dizer que as expetativas sobre nós mudaram. É óbvio que quando cheguei foi tudo muito difícil, aconteceram muitas mudanças a um ritmo muito rápido. Queremos ser uma equipa agressiva, que ataque e defenda bem, e que chegue a cada jogo para vencer, independentemente do adversário. Queremos dominar todos os jogos que fizermos", assumiu, em entrevista aos meios do clube.

O médio argentino de 22 anos elogiou ainda o compatriota Mauricio Pochettino, que assumiu o comando técnico dos blues após a saída de Frank Lampard.

"Ter um treinador argentino é muito mais fácil para mim, porque posso falar com ele. Isso é importante pois é outra forma de conexão, já que não falo um inglês perfeito. Falar em espanhol com ele é muito mais fácil e ajuda à minha confiança e a ter um melhor relacionamento. É muito importante para mim que Pochettino tenha vindo, tanto para mim como para os meus colegas de equipa. Ele vai ser muito importante para nós", concluiu.

Na sua (meia) época de estreia na Premier League, Enzo Fernández apontou duas assistências em 22 jogos.