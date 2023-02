Enzo não esquece o Benfica: "Mudou a minha vida"

Médio argentino falou aos canais do Chelsea e o tema da passagem pelo Estádio da Luz não passou ao lado

Enzo Fernández está grato ao Benfica. O médio argentino, que abandonou o Estádio da Luz para rumar ao Chelsea no último dia do mercado de janeiro, falou sobre a passagem pelo Estádio da Luz, semanas depois de sair para a Premier League.

"Mudou a minha vida. Sempre me sentirei grato ao Benfica. Abriu-me as portas da Europa. Sinto-me muito grato pelo que o clube fez por mim, com os dirigentes, com os meus companheiros. Eles depositaram muita confiança em mim. Sem falar na equipa técnica, que me deu muito apoio e carinho desde que lá cheguei", referiu, em declarações aos canais do Chelsea.

O médio não esqueceu ainda o título de campeão do Mundo pela Argentina, conseguido no final do ano passado, no Catar.

"Sempre foi o meu sonho de vida defender as cores do meu país. Isso não tem preço. Sinto-me grato por tudo o que ganhámos juntos: o troféu de campeão do Mundo. Foi um feito histórico, uma vez que não conquistávamos esse título há muito tempo", explicou.