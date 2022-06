Enzo Maresca volta a ser adjunto de Pep Guardiola

Antigo jogador do Sevilha vai voltar a integrar a equipa técnica do Manchester City

Depois da saída de Juanma Lillo para o Al Sadd, Pep Guardiola ganhou uma cara conhecida no corpo técnico do Manchester City: Enzo Maresca.

O antigo jogador do Sevilha foi adjunto de Guardiola na época 2020/21 e abraçou o projeto do Parma esta temporada, mas a aventura não lhe correu bem, tendo registado apenas quatro vitórias em 12 jogos e rescindindo com o histórico clube em fevereiro.

O espanhol, de 42 anos, volta assim ao ativo para reintegrar uma equipa técnica que bem conhece. Ao serviço dos cityzens, Maresca conquistou a Premier League do escalão sub-23 na única época que passou no Etihad.