Enzo Fernández reage à despedida de Quintero, que aguarda por Vítor Pereira e o Flamengo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogador terá sido oferecido ao Flamengo, que espera o aval do técnico português para avançar para a sua contratação

Juanfer Quintero, médio-ofensivo colombiano que passou pelo FC Porto, escreveu uma mensagem de despedida do River Plate e a publicação foi de imediato comentada pelo benfiquista Enzo Fernández, que foi seu colega na equipa de Buenos Aires.

"Não tentem perceber! Sempre fui feliz no River. Digam o que disserem só tenho de agradecer a todo o 'mundo River'. Têm em mim um adepto para toda a vida. Obrigado e feliz ano a todos", escreveu na sua conta de Instagram. Enzo respondeu: "Obrigado por tudo ídolo".

Refira-se que Quintero, de 29 anos, está contratualmente ligado aos chineses do Shenzen, mas não deve voltar ao país asiático. O médio está em contactos com o Flamengo e tem clubes interessados na MLS. Segundo escreve o Globo Esporte, Quintero espera o aval de Vítor Pereira, novo técnico dos brasileiros, para fechar com o Flamengo.

Quintero e Vítor Pereira nunca se cruzaram, mas o técnico tentou a sua contratação em 2015/16, quando estava no Fenerbahçe (e o colombiano no Rennes).