"Enzo Fernández parece perdido. Tenho um pouco de pena dele"

Jamie Redknapp analisou a situação do médio argentino

Enzo Fernández chegou a meio da temporada, mas não vai conseguir evitar que o Chelsea termine na segunda metade da tabela no final da Premier League. Depois de mais uma derrota dos blues, diante do Manchester City, Jamie Redknapp, comentador inglês, analisou o momento do argentino.

"O Enzo parece perdido, tenho um pouco de pena dele. Parece ser o caso de muitos jogadores do Chelsea, neste momento. Vamos dar-lhe o benefício da dúvida, ele esteve excelente no Campeonato do Mundo. Tudo o que os jogadores do Chelsea querem é que a época acabe", explicou o comentador, no final do encontro entre citizens e blues (1-0).

Tendo custado mais de 100 milhões aos cofres do Chelsea, Enzo Fernández leva 20 jogos e duas assistências em Stamford Bridge.