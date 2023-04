Enzo Fernández muito criticado: "Não é um bom jogador, passeia-se em campo"

O antigo futebolista Sneijder analisou a exibição de Enzo Fernández frente ao Real Madrid, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e apontou muitas críticas.

Wesley Sneijder não gostou do que viu de Enzo Fernández frente ao Real Madrid e teceu duras críticas ao médio do Chelsea. O antigo futebolista neerlandês acusa o argentino de não correr o suficiente, principalmente depois de ter custado tanto dinheiro.

"Se contratam um jogador de 100 milhões de euros, pelo menos espera-se que ele corra até ficar sem pulmões, certo? Mas ele passeia-se em campo! Perde a bola e tem um momento de luto durante o jogo. Vês o Enzo, uma compra de 100 milhões, a arrastar-se enquanto o Gallagher passa por ele a correr. Isto não é possível, tem de ser resolvido. Olho para um rapaz como ele e penso: que responsabilidade é que ele assume? Nenhuma. Eu chamava-o para uma reunião amanhã", afirmou Sneijder, em declarações num programa da televisão dos Países Baixos RTL7.

"Também não acho que ele seja um grande jogador. Grandes coisas foram ditas em relação ao que ele fez com o Messi no Mundial. Achei que ele faria isso no Chelsea também, mas ele está claramente muito longe disso", apontou ainda o ex-Ajax, Real Madrid, Inter e Galatasaray, entre outros.

O ex-Benfica foi titular pelos blues na terça-feira e foi substituído aos 67 minutos, num jogo que os merengues venceram por 2-0.